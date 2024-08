Das Ministerkabinett bereitet Lösungen vor, damit die Schulen ganztags arbeiten können - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass es bei der Vorbereitung des neuen Schuljahres viele Fragen zu klären gibt, darunter auch die Rückkehr zur Ganztagsschule.

Dies sagte er in einer Abendansprache.

Selenskyj wies darauf hin, dass er mit Ministerpräsident Schmyhal den Arbeitsplan für August im Detail ausgearbeitet habe.

„Es gibt viele Fragen zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr. Unsere Priorität ist es, den Schulen in allen Regionen, in denen es die Sicherheit erlaubt, zu helfen, für die Kinder zu öffnen und so viel wie möglich offline zu arbeiten. Die Regierung bereitet derzeit mehrere technische Lösungen vor, die genau das ermöglichen werden“, sagte er.

Der Präsident wies darauf hin, dass er regelmäßig Berichte über Energie, die Vorbereitung auf die Heizperiode und einen besseren Schutz der Energieinfrastruktur erhält.

Zuvor hatte das Ministerium für Bildung und Wissenschaft mitgeteilt, dass es bis Ende 2024 plant, 300.000 Kinder in Vollzeitschulen einzuschreiben. Derzeit lernen etwa 600.000 ukrainische Kinder per Fernunterricht. 400.000 Kinder lernen online in ukrainischen Schulen im Ausland.