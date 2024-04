Das Ministerkabinett hat einen Beschluss zur elektronischen Kriegsführung für kritische Infrastrukturen gefasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat einen Beschluss gefasst, der die Anschaffung von elektronischer Kriegsführung für den Schutz der kritischen Infrastruktureinrichtungen der Ukraine ermöglicht. Dies gab der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal während einer Sitzung des Kongresses der lokalen und regionalen Behörden am Freitag, den 12. April bekannt.

Schmyhal berichtete über drei Bereiche im Energiesektor, auf die sich die ukrainischen Behörden angesichts der ständigen russischen Angriffe konzentrieren:

Schnelle Reparaturen und Wiederherstellung der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen;

Dezentralisierung des Energiesystems;

Stärkung der Luftabwehr.

„Die Regierung hat einen Beschluss gefasst, der die Finanzierung des Kaufs von REB für kritische Infrastruktureinrichtungen ermöglichen wird“, erklärte der Ministerpräsident.

Schmyhal fügte hinzu, dass die Regierung für dieses Jahr weitere 3,88 Milliarden Hrywnja für Befestigungen und 2,5 Milliarden Hrywnja für den Bau und die Einrichtung von Schutzräumen bereitgestellt hat. Insgesamt sieht der Haushalt bereits mehr als 40 Milliarden Hrywnja zur Unterstützung und Wiederherstellung der Wirtschaft des Landes vor.

Wir erinnern daran, dass Russland in der Nacht zum 11. April die Energieinfrastruktur in vier Regionen der Ukraine angegriffen hat – in den Regionen Charkiw, Saporischschja, Lwiw und Kiew. Insbesondere haben die Truppen des Angreiferlandes das Wärmekraftwerk Tripilska in der Region Kiew vollständig zerstört.