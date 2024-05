In Myrhorod im Gebiet Poltawa wurde eine Explosion gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Poltawa wurde ein Luftalarm ausgerufen. Das Militär warnte vor einer russischen Rakete in Richtung Myrhorod.

In Myrhorod in der Region Poltawa waren am Abend des 12. Mai Explosionen zu hören. Dies wurde durch die Überwachung von Telegram-Kanälen gemeldet.

In der Region Poltawa wurde ein Luftalarm ausgerufen. Nach Angaben der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, flog die russische Rakete auf einem Kurs nach Myrhorod.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am 5. Mai einen Schlag gegen die zivile Infrastruktur der Region Poltawa geführt haben. Der Angriff beschädigte einen Getreidesilo.

Am 8. Mai wurde bei einem massiven russischen Drohnenangriff im Bezirk Poltawa eine Energieinfrastrukturanlage getroffen.