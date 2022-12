In der Nähe von Kiew wurde eine unterirdische Tabakfabrik aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einer Siedlung im Bezirk Boryspil, Region Kiew, war eine unterirdische Tabakfabrik in Betrieb. Die Polizei hat ihre illegalen Aktivitäten unterbunden. Dies berichtet die Kommunikationsabteilung der Nationalen Polizei der Ukraine am Montag, den 19. Dezember.

Die Ermittler haben festgestellt, dass die „Fabrik“ in einem geschlossenen Modus arbeitete, und seine Mitarbeiter – auf einer Rotationsbasis.

Die Angreifer stellten den Umfang der Produktion und in einem Umkreis von mehreren Kilometern davon die so genannte „fiskars“, so würden sie beobachten, ob ungebetene Gäste erscheinen würde.

Die Eigentümer installierten ein Diesel-Umspannwerk, um den Verbrauch großer Mengen an Energieressourcen in der Produktion zu verbergen und den Betrieb rund um die Uhr sicherzustellen,

Das Lager wurde mit den erforderlichen Geräten und Produktionslinien ausgestattet, deren Kapazität die Herstellung von bis zu 50.000 Zigarettenschachteln pro Tag ermöglichte.

Die fertigen Produkte wurden unter dem Deckmantel bekannter Marken in den Regionen Kiew und Poltawa vermarktet.

Durch das illegale Unternehmen fehlen monatlich 40 Millionen Hrywnja an Verbrauchssteuerzahlungen.

Am 14. Dezember stoppten Ermittler mit tatkräftiger Unterstützung der DSR-Spezialeinheiten den Betrieb einer unterirdischen Tabakfabrik und beschlagnahmten:

eine industrielle Zigarettenproduktionslinie;

Trocknungsanlagen;

über 7 Tonnen Tabak;

168 Tausend Packungen Fertigprodukte;

Kartons für die Verpackung.

Der Gesamtbetrag der beschlagnahmten Ausrüstung und Zigaretten beläuft sich auf etwa 15 Millionen Hrywnja.