In der Nähe von Kupianske wurde eine grausame Folterkammer entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den befreiten Gebieten der Region Charkiw wurde eine weitere Folterkammer entdeckt – diesmal im Keller des militärischen Rekrutierungsbüros im Dorf Schewtschenkove bei Kupianske. Fotos und Videoaufnahmen der Folterkammer wurden von Journalisten von Donbass Realia veröffentlicht.

Die Aufnahmen zeigen Stühle, auf denen offenbar Vernehmungsbeamte saßen. In einem dunklen Keller wurden Käfige aufgestellt, in denen Menschen festgehalten wurden. Einige der Zellen sind mit einer Art Koje ausgestattet, andere mit Bänken. Im Keller gibt es Zellen von der Größe einer Telefonzelle, in die nur ein Stuhl gestellt wurde.

Einige der Zellen enthalten schmutzige Eimer, wahrscheinlich für die Defäkation oder Folter.

In den enteigneten Gebieten wurden bereits zehn Folterräume entdeckt, in denen die Invasoren Ukrainer folterten.

In Balaklija folterten die Invasoren Menschen mit Strom. Es gibt einen bestätigten Todesfall als Folge von Folter…