Naftohas hat 700 Mio. Kubikmeter Gas von privaten Unternehmen gekauft

Naftohas hat mehr als 700 Mio. Kubikmeter Gas von privaten Gasproduzenten für einen Betrag von mehr als 9,2 Mrd. Hrywnja gekauft. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Vortag mit.

„Am Vorabend der Heizsaison hat die National Joint Stock Company an der Börse mehr als 700 Millionen Kubikmeter Gas im Wert von über 9,2 Milliarden Hrywnja gekauft. Dies ermöglichte es den privaten Produzenten, ihre Liquidität zu erhalten und ihre eigenen Produktionsmengen an blauem Brennstoff schrittweise zu erhöhen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass der erfolgreiche Betrieb neuer Gasbohrungen eine Steigerung der durchschnittlichen täglichen Gasproduktion um 8% – auf 36,6 Millionen Kubikmeter – ermöglicht hat.

Naftohas geht davon aus, dass der Anstieg der Produktion zusammen mit dem von den privaten Erzeugern in den Speichern gelagerten Gas es ermöglichen wird, das Ziel der Regierung zu übertreffen, in naher Zukunft „blauen Brennstoff“ für die Heizsaison anzusammeln.

Es ist bekannt, dass die Ukraine bis zum Beginn der Heizsaison 14,7 Mrd. Kubikmeter Gas in die Speicher pumpen sollte.