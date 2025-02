Naftohas-CEO zu den Folgen des russischen Beschusses: Die Situation ist schwierig, aber unter Kontrolle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Gassituation in der Ukraine ist aufgrund der russischen Angriffe schwierig, aber nicht kritisch und unter voller Kontrolle, sagte Roman Chumak, CEO der Naftohas-Gruppe, während eines Treffens mit der Leitung der Mission des Internationalen Währungsfonds (IWF). „Wir haben die Situation voll unter Kontrolle. Ja, es ist schwierig, aber nicht kritisch. „Naftohas importiert Gas in den Mengen, die notwendig sind, um das System auszubalancieren und den Bedarf aller Verbrauchergruppen zu decken“, sagte Chumak. Er fügte hinzu, dass die Einrichtungen der Naftohas-Gruppe seit Beginn der groß angelegten Invasion 15 Drohnenangriffe erlitten haben, die ihre Produktionsanlagen erheblich beschädigt haben.

Chumak versicherte jedoch, dass der Konzern alles tut, um den Betrieb fortzusetzen und die Verbraucher mit Gas zu versorgen. Er dankte den Vertretern des IWF für ihren offenen Dialog und ihre Unterstützung und äußerte die Hoffnung auf eine verstärkte Zusammenarbeit, um die Nachhaltigkeit der Energieversorgung in der Ukraine zu gewährleisten. Lesen Sie mehr: Die Gasreserven in den Lagern sind auf einem Rekordtief. Wird es bis zum Frühjahr genug Treibstoff geben? Zur Erinnerung: Die Produktionsanlagen der Naftohas-Gruppe wurden durch den russischen Angriff in der Region Poltawa beschädigt. Experten arbeiten daran, die Gasversorgung in der Region wiederherzustellen und zu stabilisieren. Die russischen Raketenangriffe auf die staatlichen ukrainischen Gasanlagen haben das Land gezwungen, teuren Ersatzbrennstoff aus der Europäischen Union zu kaufen.