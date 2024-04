Naftohas hat die Höhe der gezahlten Steuern für das erste Quartal bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im ersten Quartal 2024 zahlte der Naftohas-Konzern Steuern in Höhe von 18,2 Milliarden Hrywnja an den Staatshaushalt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Dienstag, den 16. April mit.

„18,2 Milliarden Hrywnja. So viel Steuern zahlte der Konzern Naftohas in den drei Monaten des Jahres 2024 an den Staatshaushalt“, heißt es in der Mitteilung.

Im Allgemeinen hat sich der konsolidierte Haushalt der Ukraine (staatliche und lokale Haushalte) der Naftohas-Gruppe seit Jahresbeginn um 19,7 Milliarden Hrywnja aufgefüllt.

Allein im März erhielt der Staatshaushalt der Ukraine 7,8 Mrd. Hrywnja in Form von Steuern von dem Öl- und Gaskonzern. Weitere 500 Millionen Hrywnja gingen an die lokalen Haushalte.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Naftohas Ende 2023 90,2 Mrd. Hrywnja an Steuern an den Staat und die lokalen Haushalte gezahlt hat. Der Konzern ist einer der größten Steuerzahler der Ukraine.