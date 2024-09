Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Daniil Martynov führte Kadyrovs Besatzungstruppen an, die 500 Ukrainer als Geiseln nahmen.

In der Ukraine wurde in Abwesenheit der Gefolgsmann des tschetschenischen Staatschefs Ramsan Kadyrow Daniil Martynow verurteilt, der während der Kämpfe um Kiew im Jahr 2022 etwa 500 Patienten einer medizinischen Einrichtung als Geiseln genommen hatte. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Freitag, den 20. September.

Martynow ist ein ehemaliger stellvertretender Leiter der Abteilung Rosgvardiya in Tschetschenien. Er ist ein Mitglied von Kadyrows innerem Kreis.

Die Ermittlungen ergaben, dass er im März 2022 die Besetzung des psychoneurologischen Internats Borodyansk mit einer geriatrischen Abteilung in der Region Kiew befohlen hatte.

Martynow führte persönlich die Besatzungskommandos von Kadyrovtsy an, die 500 Ukrainer gefangen nahmen – darunter Kinder, schwerkranke Patienten, Mitarbeiter des medizinischen Zentrums und andere Anwohner.

Dann befahl der Täter, die Zufahrten zum Waisenhaus zu verminen. Gleichzeitig installierten die Angreifer selbstfahrende Artilleriesysteme und Grad-Mehrfachraketenwerfer auf dem Gelände des Krankenhauses, von denen aus sie die umliegenden Dörfer beschossen.

Während der Räumung der Region Kiew flohen die versprengten Reste von Kadyrows Streitkräften zusammen mit Martynow nach Russland und ließen verwundete Kämpfer und militärische Ausrüstung auf dem Schlachtfeld zurück.

Der Täter wurde wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt.