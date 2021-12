Die Nationalbank hat den Diskontsatz wegen der Inflation erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationalbank hat ihren Diskontsatz um 50 Basispunkte von derzeit 8,5 Prozent auf 9 Prozent pro Jahr erhöht. Dies wurde am Donnerstag, den 9. Dezember, auf der Website der Aufsichtsbehörde bekannt gegeben.

„Das Direktorium der Nationalbank hat beschlossen, den Diskontsatz auf 9% pro Jahr zu erhöhen. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Auswirkungen zusätzlicher inflationsfördernder Risiken abzuschwächen, die Inflationserwartungen zu verbessern und einen stetigen Rückgang der Inflation auf 5 % zu gewährleisten“, heißt es in der Erklärung.

Die Nationalbank fügte hinzu, dass der Höhepunkt des Inflationsschubs überschritten ist, die Inflation aber langsamer als erwartet zurückgeht. Im Oktober verlangsamte sich der Anstieg der Verbraucherpreise auf 10,9 Prozent im Jahresvergleich, und im November verlangsamte sich die Inflation weiter, da die niedrige Vergleichsbasis des letzten Jahres ausgeschöpft war, die Ernten besser ausfielen, Verwaltungsentscheidungen zu den Versorgungstarifen getroffen wurden und die Auswirkungen früherer Entscheidungen zur Straffung der Geldpolitik zu spüren waren.

Gleichzeitig bleibt der Inflationspfad höher als die Makroprognose der Nationalbank vom Oktober, da der Preisdruck auf ein immer breiteres Spektrum von Konsumgütern und Dienstleistungen durch die Sekundäreffekte höherer Lebensmittel- und Energiepreise sowie durch steigende Logistik- und Arbeitskosten für Unternehmen zunimmt.

Darüber hinaus werden auch zusätzliche inflationsfördernde Risiken wahrgenommen.

„Die zunehmenden geopolitischen Spannungen haben negative Auswirkungen auf die ukrainischen Vermögenswerte und die Bedingungen am Devisenmarkt. In Anbetracht der gegenwärtigen Situation werden die weltweiten Gas- und Lebensmittelpreise in Zukunft wahrscheinlich über den vorläufig erwarteten Werten liegen. Die weltweite Inflation zieht weiter an und veranlasst die führenden Zentralbanken, ihre Geldpolitik schneller zu straffen. Dies wiederum führt zu einem nachlassenden Interesse der Anleger an Anlagen in Schwellenländern“, so die Nationalbank der Ukraine.

Sollten sich die Inflationsrisiken weiter verwirklichen, ist die Regulierungsbehörde bereit, den Leitzins auf den nächsten Sitzungen des geldpolitischen Ausschusses anzuheben…