Die Nationalbank hat eine Senkung des Leitzinses angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Gouverneur der Nationalbank Andrij Pyschnyj hat eine Senkung des Leitzinses auf 13,5% angekündigt.

Der Beamte machte die Ankündigung während eines Briefings.

„Der Vorstand der Nationalbank hat beschlossen, den Leitzins ab dem 26. April auf 13,5% zu senken“, sagte Pyschnyj.

Laut dem Chef der Regulierungsbehörde ist die Nationalbank der Ukraine der Ansicht, dass dies die Entwicklung der Kreditvergabe und die wirtschaftliche Erholung ohne zusätzliche Risiken für die Preis- und Finanzstabilität unterstützen wird.

Im Juni 2022 erhöhte die NBU ihren Leitzins drastisch von 10 Prozent auf 25 Prozent. Am 27. Juli 2023 wurde er auf 22%, am 15. September auf 20% und am 27. Oktober auf 16% gesenkt, womit er mit dem Zinssatz für Tagesgeldzertifikate in Einklang gebracht wurde.

Am 15. Dezember 2023 wurde der Zinssatz um einen weiteren 1 Prozentpunkt auf 15% pro Jahr gesenkt.