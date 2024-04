Die Nationalbank der Ukraine hat die Verluste der Importeure durch die Blockade der Westgrenze genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das für den Februar traditionelle Wachstum der Wareneinfuhren ist im Jahr 2024 aufgrund der Wiederaufnahme der Blockade der Westgrenzen ausgefallen. Die Verluste bei den Importen beliefen sich im Februar auf 350-400 Millionen Dollar. Dies geht aus dem Macroeconomic and Monetary Survey der Nationalbank der Ukraine (April 2024) hervor.

Die Käufe von Nahrungsmitteln (Fisch, Obst/Nüsse), Industrieprodukten (Kleidung, Schuhe) und Holz gingen am stärksten zurück. Dagegen stiegen die Importe und ausgewählte chemische Produkte (Düngemittel und Pharmazeutika).

„Dies könnte sowohl auf eine geringere Intensität der Grenzsperren für den Straßentransport von militärischen Gütern als auch auf eine Umorientierung dieser Käufe auf andere Handels- und Transportwege hinweisen“, so die Regulierungsbehörde.

Im Februar war das physische Volumen der Getreideexporte das höchste seit Beginn der groß angelegten Invasion und nur geringfügig niedriger als im Januar 2022.

Die Exporte von MMC-Produkten waren leicht rückläufig. Angesichts der Ausrichtung der Lieferungen dieser Produkte auf asiatische Länder könnte dies auf die Krise im Roten Meer und die nachlassende Nachfrage aus China zurückzuführen sein, berichtete die Nationalbank der Ukraine.

„Im Allgemeinen waren die Warenexporte im Januar-Februar so nah wie möglich an den Indikatoren einer groß angelegten Invasion“, heißt es in dem Bericht.