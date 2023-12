SAS hat Nesquik-Getränke von seiner Bordkarte entfernt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Skandinavian Airlines (SAS) hat Nesquik-Getränke von ihrer Bordkarte gestrichen, weil das Nestle-Unternehmen auf der „Liste der Kriegssponsoren“ in der Ukraine steht. TV2 berichtete am Montag, den 11. Dezember.

„Wir bestätigen, dass wir Nesquik aufgrund der Aufnahme von Nestle in die ukrainische Liste der Kriegssponsoren aus unserem Bordsortiment ausgeschlossen haben“, so SAS in einer Erklärung.

Darüber hinaus hat SAS auch Pepsi-Getränke gestrichen. Das Unternehmen erklärte, es sei dabei, mit den Lieferanten zu kommunizieren, um deren Position zum Krieg in der Ukraine zu klären.

„Wir sind auch im Dialog mit einer begrenzten Gruppe von Lieferanten, um ihre Pläne für die Zukunft zu verstehen“, so die Fluggesellschaft.

Beachten Sie, dass die Liste der „Internationalen Sponsoren des Krieges“ ein Druckmittel für Unternehmen ist, die weiterhin Geschäfte mit Russland machen.

Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat den Schweizer Konzern Nestle auf die Liste der internationalen Kriegssponsoren gesetzt, weil die Unternehmen des Konzerns weiterhin in Russland tätig sind, dort Waren liefern und die russische Produktionsbasis ausbauen.