Neue Projekte: Die Europäische Bank hat 150 Millionen Euro für Wohnraum für Ukrainer bewilligt

Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats der Entwicklungsbank des Europarats (EBRD) in Frankreich wurde ein neues Projekt für die Ukraine im Wert von 50 Millionen Euro vorgestellt, berichtet der Pressedienst des Finanzministeriums. Das neue Projekt wird Binnenvertriebenen helfen, eine eigene Wohnung zu bekommen. Das Projekt wurde vom Verwaltungsrat der BRRD unterstützt und gebilligt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung eines neuen Projekts für vergünstigte Kredite für Binnenvertriebene in Höhe von 50 Millionen Euro 1.460 ukrainischen Familien im Jahr 2025 eine eigene Wohnung zu den günstigsten Bedingungen verschaffen wird.

Insbesondere können Binnenvertriebene ein Darlehen von der Staatlichen Agentur für Jugend und Wohnungswesen zu einem festen Zinssatz von 3 % pro Jahr für bis zu 30 Jahre erhalten, bei einer Mindestanzahlung von 6 % der vom Kreditnehmer gewählten Wohnkosten. Darüber hinaus wurde während des Treffens beschlossen, zusätzliche Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro für das Projekt HOME: Entschädigung für zerstörten Wohnraum“ bereitzustellen. Mit diesen Mitteln wird ein Direkthilfemechanismus unterstützt, der Kämpfern, Menschen mit Behinderungen und kinderreichen Familien hilft, eine Entschädigung für durch Feindseligkeiten zerstörten Wohnraum in Form von Zertifikaten für den Kauf einer neuen Wohnung zu erhalten. Das Projekt wird in der gesamten Ukraine durchgeführt. Die Mittel werden für die Bereitstellung von mehr als 2.000 Wohnungszertifikaten verwendet, die es rund 5.700 Ukrainern ermöglichen, eine Entschädigung für ihre zerstörten Häuser zu erhalten. Zur Erinnerung: Am 29. Januar wurde in der Ukraine ein neuer Mechanismus zur Unterstützung von Binnenflüchtlingen, eine Mietsubvention, eingeführt.