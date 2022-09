Ein neuer Abgeordneter ist in der Werchowna Rada erschienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Zentrale Wahlkommission hat Olexij Sivirin von der Partei „Holos“ anstelle von Rustem Umerov, der den Staatlichen Eigentumsfonds leitete, als gewählten Abgeordneten anerkannt.

Quelle: Zentrale Wahlkommission im Telegramm

Wörtlich: „Die Kommission erhielt eine Resolution der Werchowna Rada über die vorzeitige Beendigung der Befugnisse des Abgeordneten Rustem Umerov. Er schrieb ein Rücktrittsgesuch. Er wurde bei den vorgezogenen Wahlen 2019 von der Partei „Holos“ gewählt.

Details: Auch die Zentrale Wahlkommission prüfte die Entschließung und erkannte den nächsten in der Reihe Olexij Sivirin als gewählten Abgeordneten der Ukraine an (№21 in der Wahlliste der Partei „Holos“).

Es ist bekannt, dass Olexij Sivirin ein Finanzier und leitender Wirtschaftsanalytiker bei McKinsey & Company Ukraine LLC ist.

Was zuvor geschah: Am 7. September stimmte die Werchowna Rada für die Ernennung von Rustem Umerow, Abgeordneter der Fraktion der Stimme, zum Leiter des Staatlichen Vermögensfonds.