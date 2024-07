Die Niederlande haben eine F-16-Exportlizenz für die Ukraine fertiggestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die niederländischen Behörden haben die Genehmigung für den Export von 24 F-16-Kampfjets und Triebwerken für diese Flugzeuge erteilt. Die ersten von ihnen werden bald an die Ukraine geliefert, berichtet NOS

Dies berichtet der niederländische Rundfunk NOS.

Das niederländische Parlament veröffentlichte einen Brief, aus dem hervorgeht, dass es am 19. Juni eine Genehmigung für den Export von 24 F-16-Kampfflugzeugen und sieben Triebwerken für diese Flugzeuge in die Ukraine erteilt hat.

