Die Verteidiger des Regiments der Asowschen Nationalgarde in Mariupol berichten, dass sich seit über zwei Wochen niemand von der obersten politischen Führung des Landes bei ihnen gemeldet hat.

„Haben Sie darüber nachgedacht, wie es ist, hier zu sein, wie man unter solchen Bedingungen kämpft, wie es die Verteidiger von Mariupol erleben? Es ist, wenn sie dir eine SMS schicken: „Wie geht’s, mein Freund?“ und du deinen Schwager, den du seit sieben Jahren kennst, vor fünf Minuten in einen schwarzen Sack gesteckt hast. Das ist, wenn der Zugführer von gestern, der 22 Jahre alt ist, ein Bataillon befehligt, besser befiehlt als ein Oberst, der sein ganzes Leben lang vom Staat bezahlt worden ist. Das ist, wenn ein Trupp Asow-Soldaten eine Elitespezialeinheit stürmt… Wenn unsere Mädchen aus dem, was sie haben, eine Suppe kochen und man sie nicht in den Mund bekommt, weil ein paar Straßen weiter ein Kind verhungert und man ihm nicht helfen kann… Das sind Politiker, die einem sagen: ‚Wir unterstützen sie, wir sind ständig in Kontakt‘, aber seit über zwei Wochen geht niemand mehr ans Telefon und niemand spricht mit irgendjemandem“, sagte der stellvertretende Kommandeur des Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar.

