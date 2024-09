Die Notstromabschaltungen wurden in Kiew und 13 Regionen aufgehoben - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es handelt sich um die Regionen Kiew, Tscherkassy, Tschernihiw, Schytomyr, Dnipro, Kirowohrad, Saporischschja, Charkiw, Sumy, Poltawa und teilweise Donezk, Chmelnyzkyj und Winnyzja

Am Abend des 1. September war Ukrenerho gezwungen, Notstromabschaltungen in der Hauptstadt und in mehr als zehn Regionen der Ukraine einzuführen. Um 21:26 Uhr wurden die Stromausfälle jedoch wieder aufgehoben.

Das Unternehmen teilte in einer Erklärung mit.

„In Kiew, Kiew, Tscherkassy, Tschernihiw, Schytomyr, Dnipro, Kirowohrad, Saporischschja, Charkiw, Sumy, Poltawa und teilweise in den Regionen Donezk, Chmelnyzki und Winnyzja wurden die Notstromausfälle aufgehoben“, so das Unternehmen.

Massiver russischer Beschuss der Ukraine am 26. August

Am Morgen des 26. August hat Russland die Ukraine mit 109 Drohnen und 127 Raketen angegriffen, darunter „Kaliber“ von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer und Raketen von Tu-95MS-Bombern. Später ließ Russland auch drei MiG-31K Flugzeuge aufsteigen, die die Dagger trugen. Mindestens 7 Menschen wurden getötet und 47 verletzt, sagten die Rettungskräfte am Abend. Die Wasserversorgung war in mehreren Regionen unterbrochen, und Ukrenerho erklärte, dass es aufgrund des Beschusses Notstromabschaltungen durchführt.