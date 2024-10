"Nowa Poschta" hat die Tarife für die Paketzustellung erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zum 1. Oktober hat Nowa Poschta seine Tarife für die Zustellung von Dokumenten, Paketen und Fracht um durchschnittlich Hrywnja 10 aktualisiert.

Dies teilte der Pressedienst des Postbetreibers mit.

Im Allgemeinen werden die Tarife für die Zustellung wie folgt sein:

*

für die Lieferung von Waren mit einem Gewicht von mehr als 30 kg zwischen Filialen in der Stadt müssen Sie 50 Kopeken für jedes zusätzliche Kilogramm bezahlen, und zwischen Filialen in der Ukraine – eine Hrywnja pro Kilogramm.

Nowa Poschta erklärte, dass während des umfassenden Krieges in der Ukraine die Energiepreise gestiegen sind, die einen erheblichen Teil der Kosten für Postdienstleistungen ausmachen. Gleichzeitig hat die Post die Gebühr für den angegebenen Wert bei der Rücksendung von Paketen gestrichen.

dokumente – Hrywnja 65 (dieser Preis beinhaltet einen Marken-Kartonumschlag); * für die Zustellung von Paketen mit einem Gewicht von bis zu 2 kg in der Stadt – Hrywnja 60, bis zu 10 kg – Hrywnja 90, und bis zu 30 kg – Hrywnja 140; * die Zustellung von Waren mit einem Gewicht von bis zu 2 kg in der Ukraine kostet Hrywnja 80, bis zu 10 kg – Hrywnja 110, und bis zu 30 kg – Hrywnja 160;

„Mit der Aktualisierung der Tarife führen wir gleichzeitig neue Technologien ein und verbessern die Bereitstellung von Dienstleistungen. Die Erhöhung der Tarife wird es uns ermöglichen, weiter zu arbeiten und den Ukrainern die Möglichkeit zu geben, ihre Pakete so schnell wie möglich zu erhalten“, so die Post in einer Erklärung.