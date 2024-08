Der Oberbefehlshaber überreichte Auszeichnungen an Kämpfer im Bezirk Pokrowskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexander Syrskyj dankte den ukrainischen Verteidigern und Beschützern, die für unsere Freiheit und Unabhängigkeit in Donetschyna kämpfen.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, hat Soldaten für ihren Mut und ihr Heldentum bei den Kämpfen in der Richtung Pokrowskij geehrt. Darüber berichtete er am Mittwoch, den 14. August, in sozialen Netzwerken.

„Wir haben unseren Soldaten Auszeichnungen für ihren Mut und ihr Heldentum bei den Kämpfen in der Richtung Pokrowsk überreicht. Dank an alle ukrainischen Verteidiger und Verteidiger, die für unsere Freiheit und Unabhängigkeit in Donetschina kämpfen, wo die heftigen Kämpfe nicht nachlassen“, heißt es in der Nachricht.

Wir möchten daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj vor kurzem 355 Verteidiger der Ukraine mit staatlichen Auszeichnungen geehrt hat, 220 davon posthum.