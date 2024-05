Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat das Fischereifahrzeug des russischen Oligarchen Verkhovsky beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Dieses Handelsschiff befindet sich auf dem Territorium der Ukraine. Zuvor war der Trawler indirekt (über ein Unternehmen) im Besitz von Alexander Verkhovsky, einem russischen Oligarchen, der von 2012 bis 2017 Mitglied des Föderationsrates der russischen Föderalversammlung war

Das Hohe Anti-Korruptionsgericht der Ukraine (HACC) hat auf Antrag des Justizministeriums den Fischtrawler Bukhta Sokolovskaya, der der Holdinggesellschaft des sanktionierten russischen Oligarchen Alexander Verkhovsky gehörte, zugunsten des Staates beschlagnahmt. Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine beläuft sich der Wert des Schiffes auf fast 1 Milliarde Hrywnja.

Dies wurde auf Facebook von der stellvertretenden Justizministerin der Ukraine Inna Bogatykh berichtet.

Ihr zufolge befindet sich dieses Industrieschiff auf dem Territorium der Ukraine. Zuvor war der Trawler indirekt (über ein Unternehmen) im Besitz von Alexander Verkhovsky, einem russischen Oligarchen, der von 2012 bis 2017 Mitglied des Föderationsrates der russischen Bundesversammlung war.

Im Jahr 2014 stimmte er für die Entsendung der russischen Streitkräfte in die Ukraine. Anfang 2023 kündigte Verkhovsky seine Unterstützung für eine umfassende russische Invasion in der Ukraine an.

„Ich bin glücklich, denn ein weiterer Vermögenswert derjenigen, die die Aggression unterstützen, wird auf das Einkommen der Ukraine übertragen. Wir warten auf die Berufung – 5 Tage, und dann wird der Staatliche Eigentumsfonds den Vermögenswert für den Verkauf vorbereiten, dessen Erlös den Staatshaushalt füllen wird“, schrieb der Beamte.

Am 26. Mai meldete der Sicherheitsdienst der Ukraine, dass das Gericht das Schiff beschlagnahmt hatte. Noch vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde der russische Trawler in einer Werft in Mykolajiw fertiggestellt.