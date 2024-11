Ochmatdyt ist bereit, in der Herbst-Winter-Periode zu arbeiten - Leiter des Gesundheitsministeriums

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ochmatdyt hatte zuvor einen Vertrag über die Durchführung von vorrangigen Notreparaturen unterzeichnet, die das Funktionieren der medizinischen Einrichtung in der Herbst-Winter-Periode sicherstellen werden.

Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko sagte, dass Ochmatdyt voll und ganz bereit ist, in der Herbst-Winter-Periode zu arbeiten, die vorrangigen Notfallarbeiten zur Vorbereitung der Klinik auf den Winter sind abgeschlossen. Dies sagte er am 1. November in der Werchowna Rada.

Er sagte, dass Ochmatdyt am 17. Oktober einen Vertrag über die Durchführung von vorrangigen Notfallarbeiten unterzeichnet hat, um das Funktionieren der medizinischen Einrichtung im Herbst und Winter zu gewährleisten.

Laut Ljaschko war die Ausschreibung für diese Arbeiten transparent und die Ergebnisse haben es ermöglicht, 2 Millionen Hrywnja einzusparen.

Der Minister fügte hinzu, dass Ochmatdyt eine medizinische Aufgabe für die Restaurierung des alten chirurgischen Gebäudes vorbereitet hat und diese medizinische Aufgabe bisher an die Weltbank übertragen wurde, „die bereit ist, die vollständige Restaurierung des Gebäudes zu übernehmen“.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass das Kinderkrankenhaus Ochmatdyt in diesem Jahr nicht repariert werden wird. Es wurde eine Ausschreibung für den Winterschutz der Einrichtung angekündigt.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 8. Juli einen massiven Angriff auf die Ukraine gestartet haben. Eines der Ziele war das Krankenhaus Ochmatdyt in Kiew. In der Einrichtung starben zwei Menschen und 30 wurden verwundet, darunter 10 Kinder.