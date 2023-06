Offensive im Süden geht planmäßig weiter - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Truppen setzen ihre Offensive in mehreren Richtungen im Süden des Landes fort, die planmäßig verläuft. Dies gab die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einem TV-Marathon am Dienstag, den 20. Juni bekannt.

„Die Offensive in mehreren Richtungen im Süden des Landes wird fortgesetzt. Alles geschieht dort nach dem vom Militär festgelegten Plan. Es gibt gewisse Fortschritte in allen Richtungen, in die sich unser Militär bewegt. Aber der Feind wird die eingenommenen Stellungen nicht einfach aufgeben, und so gehen die heftigen Kämpfe weiter“, sagte sie.

Maljar erinnerte daran, dass die Russen die Felder abbauen. Es gibt auch Informationen darüber, dass der Feind in der Region Saporischschja sogar die Siedlungen, in denen die Menschen leben, ohne Ankündigung vermint.

„Wir bewegen uns allmählich, in kleinen Schritten, aber sehr zuversichtlich vorwärts. Wir können sogar behaupten, dass wir dem Feind jeden Meter Land abknabbern“, so der stellvertretende Minister.

Gleichzeitig legen die Russen den Osten als Angriffsrichtung fest, und ihre Hauptoffensive setzt sich dort fort.

„Die Entwicklungen in den Richtungen Lyman und Kupjansk können als Offensive, sogar als Großoffensive, bezeichnet werden, und der Feind zieht dort tatsächlich Einheiten von Luftlandetruppen ab, um unsere Verteidigungsanlagen wirksam zu durchbrechen. Bislang ist dies dem Feind nicht gelungen“, versicherte Maljar und fügte hinzu, dass der Feind auch in Richtung Marjinka und Awdijiwka angreift, während die ukrainischen Truppen in der Defensive sind.