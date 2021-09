Olena Zelenskaya nahm ein Video für die Eröffnung des China Film Festivals auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische First Lady Olena Zelenskaya nahm an der Eröffnung des Pekinger Filmfestivals (BJIFF) in einem Online-Format teil. Dies berichtete China.org.cn.

„Ich glaube, dass die Film- und Fernsehindustrie ein neues Kapitel in der chinesisch-ukrainischen Zusammenarbeit aufschlagen wird … Das BJIFF wird nicht nur ein hervorragendes Beispiel für einen intensiven Meinungsaustausch zwischen Filmemachern und anderen Bereichen der beiden Länder sein, sondern auch eine wichtige Plattform für die kulturelle Zusammenarbeit zwischen China und der Ukraine“, so Zelenska in ihrer Videobotschaft.

Neben ihr wurde das Video auch von Lina Mendoni, der griechischen Ministerin für Kultur und Sport, aufgenommen.

Das China Film Festival wird von der China Media Group, Chinas staatlichem Medienunternehmen, organisiert. Laut der Website der Veranstaltung ist das Hauptthema und der Schwerpunkt des Programms das 100-jährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas.