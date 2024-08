Oleshchuk: In zweieinhalb Jahren hat die Luftwaffe über 8.000 Luftziele zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Luftstreitkräfte der Ukraine haben in den zweieinhalb Jahren der russischen Invasion in der Ukraine über 8.000 Luftziele der russischen Besatzungstruppen zerstört, sagte Kommandant Oleshchuk am Tag der Luftwaffe

In zweieinhalb Jahren haben die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine mehr als 8.000 Luftziele der russischen Besatzungstruppen zerstört.

Dies gab der Kommandeur der Luftwaffe, Generalleutnant Mykola Oleshchuk, am Tag der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine bekannt, der am Sonntag, den 4. August, begangen wird.

Ihm zufolge waren Hunderte von Flugzeugen und Hubschraubern, Tausende von Marschflugkörpern und Drohnen im Einsatz.

Insgesamt haben die ukrainischen Piloten mehr als 20.000 Kampfeinsätze geflogen, die meisten davon unter Einsatz von Luftabwehrsystemen.

Laut Oleshchuk wurden während der groß angelegten Invasion 4.475 Soldaten der Luftwaffe mit staatlichen Orden für persönlichen Mut und Selbstlosigkeit bei der Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine ausgezeichnet, 47 von ihnen wurden zu Helden der Ukraine ernannt, 25 von ihnen posthum.

„Heute gratuliere ich allen Soldaten und Veteranen der Luftwaffe zum 20. Jahrestag, ich danke allen, die sich für unseren Sieg einsetzen! Ich danke unseren Partnern, Freiwilligen, der Zivilgesellschaft und allen, die uns helfen, im Kampf um Frieden und Freiheit für unsere Ukraine stärker zu werden“, sagte Oleshchuk.