Der Ombudsmann sprach über die Verbrechen der Invasoren in Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine dokumentiert weiterhin die Kriegsverbrechen der Russen. In jeder befreiten Siedlung werden neue Spuren der Grausamkeit der Invasoren gegenüber der Zivilbevölkerung entdeckt. Dies berichtete der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada, Dmytro Lubinets, am Montag, den 5. Dezember, auf Facebook und informierte über ein Treffen mit einer Delegation unter Leitung des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk.

Er wies darauf hin, dass ein weiterer Beweis für die Misshandlung der Bevölkerung Cherson sei. Dort, so der Ombudsmann, wurden nicht nur Zivilisten gefangen gehalten, was bereits eine Verletzung der Normen des humanitären Völkerrechts darstellt, sondern auch Frauen und Männer wochenlang zusammen in einer engen Zelle untergebracht.

„Wir haben eine 24-stündige Audio- und Videoüberwachung der Gefangenen und die Anwendung von Folter durch ihre zwischenmenschliche Kommunikation dokumentiert. Es ist erschreckend zu sehen, wie Zellen für Kinder eingerichtet wurden, in denen russische Soldaten Minderjährige festhielten und folterten“, sagte er.

Er sagte, dass bei dem Treffen mit der UN-Delegation über geschlechtsspezifische Gewalt, auch gegen Kinder, sowie über die Einhaltung der Kinderrechte im Zusammenhang mit der Zwangsdeportation und Entführung von Kindern und die systematische völkermörderische Politik Russlands gegen ukrainische Kinder, die gewaltsam zu russischen Staatsbürgern gemacht werden, gesprochen wurde.

Lubinets fügte hinzu, dass die Ukraine an der Schaffung wirksamer internationaler