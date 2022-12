Ein Ordnungshüter aus Lyman wird des Verrats verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Ordnungshüter aus Lyman (Region Donezk), der unrechtmäßig inhaftierte Bürger zum Einsammeln von Leichen gezwungen hat, wurde wegen des Verdachts auf Verrat angezeigt. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dies teilte das Staatliche Ermittlungsbüro am 15. Dezember mit.

„Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros haben berichtet, dass ein Gesetzeshüter aus Lyman in der Region Donezk, der nach dem Einmarsch der Russen für die Invasoren gearbeitet hat, verdächtigt wird. Er weigerte sich, die Stadt zu evakuieren und kooperierte mit den Angreifern. Der Mann erhielt einen Posten in der so genannten ‚Volksmiliz‘“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Person auf Befehl der Besatzungsbehörden illegal inhaftierte Bürger an Orte der Zwangsarbeit lieferte, Menschen zwang, Leichen einzusammeln und andere Arbeiten auszuführen.