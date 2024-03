Vor Ostern haben die Warteschlangen an der Grenze zu Polen zugenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vor den bevorstehenden Osterfeiertagen in den europäischen Ländern wachsen die Autoschlangen an den Grenzübergängen zu Polen. Allein in den letzten Tagen ist der Personenverkehr in beiden Richtungen um 8 Tausend gestiegen. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine am Dienstag, den 26. März.

„Um die Grenze mit Autos und Bussen zu überqueren, wählen Reisende am häufigsten die Kontrollpunkte Krakovets und Shegini. Daher staut sich vor diesen Kontrollpunkten der Verkehr“, heißt es in der Meldung.

Gleichzeitig verzeichnen die Grenzschützer regelmäßig Warteschlangen auch am Eingang zur Ukraine.

Es wird festgestellt, dass die geringste Verkehrsdynamik in Smolnitsa, Hrushev, Rava Russka und Ugrinev zu beobachten ist. Um die Wartezeit in den Warteschlangen zu verkürzen, empfiehlt der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine den Bürgern, diese Kontrollpunkte für den Grenzübertritt zu wählen.