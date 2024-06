Der Papst wird sich auf dem G7-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, der Ukraine, Frankreichs und Indiens treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Papst Franziskus nimmt an der Eröffnungssitzung des G7-Treffens in Süditalien teil und wird bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, der Ukraine, Frankreichs und Indiens führen

Papst Franziskus wird am Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben (G7) unter italienischer Präsidentschaft teilnehmen, das vom 13. bis 15. Juni in Borgo Eniazia in der süditalienischen Region Apulien stattfindet. Der Pontifex wird sich mit den Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, der Ukraine, Frankreichs und Indiens treffen.

Dies berichtet Vatican News.

Nach Angaben des Pressedienstes des Heiligen Stuhls stehen mehrere bilaterale Treffen auf dem Programm, unter anderem mit IWF-Direktorin Kristalina Georgieva, dem Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, dem französischen Präsidenten Emanuel Macron und dem kanadischen Ministerpräsident Justin Trudeau, US-Präsident Joe Biden und dem indischen Ministerpräsident Narendra Modi.

Darüber hinaus wird Papst Franziskus bilaterale Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dem brasilianischen Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva und den Präsidenten von Kenia und Algerien haben.

Am 13. Juni wird Wolodymyr Selenskyj am Gipfel der Gruppe der Sieben in Italien teilnehmen. Der Präsident nannte 5 Hauptthemen, die von den G7-Ländern in Bezug auf die Ukraine diskutiert werden sollen.

Auf dem G7-Gipfel werden bei den Treffen von Selenskyj mit US-Präsident Joseph Biden und dem japanischen Ministerpräsident Fumio Kishida bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnet.