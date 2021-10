Patienten mit Delta-Stamm benötigen fünf- bis sechsmal mehr Sauerstoff - Gesundheitsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Verbrauch von medizinischem Sauerstoff bei einem COVID-Patienten mit Delta-Stamm ist fünf- bis sechsmal höher als bei Krankenhausaufenthalten in früheren Pandemiewellen. Dies erklärte Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko in einer Rede vor der Werchowna Rada, wie der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Freitag, den 22. Oktober mitteilte.

„Wer mit Zahlen arbeitet und täglich Krankenhäuser besucht, kann sehen, dass der Sauerstoffverbrauch pro Patient, der mit Delta ins Krankenhaus eingeliefert wird, um das 5-6fache gestiegen ist. Der durchschnittliche Verbrauch von Flüssigsauerstoff in Krankenhäusern pro Tag hat sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum im April 2021 verdoppelt. Es gibt Städte, in denen der Sauerstoffverbrauch 45-50 Tonnen pro Tag erreicht. Der gesamte erforderliche geschätzte Spitzen-Sauerstofffluss im ganzen Land: 977.148 (l/min)“, so Ljaschko.

Er fügte hinzu, dass die Regierung die Unternehmen von Steuern und Abgaben auf Sauerstoff befreit habe, um den Bedarf an Sauerstoff vor der neuen Welle zu decken. Darüber hinaus wurde die Verwendung von technischem Sauerstoff in Gesundheitseinrichtungen ermöglicht.

Er sagte, das Team des Ministeriums habe kontinuierlich mit den Herstellern von medizinischem Sauerstoff zusammengearbeitet, um deren Kapazitäten zu erhöhen.

„Zwei Anlagen, in denen medizinischer Sauerstoff hergestellt wird, sind jetzt für 10-15 Tage wegen geplanter Wartungsarbeiten stillgelegt. Bei einem anderen Hersteller in der Westukraine gab es technische Probleme. Und sofort kursierten Gerüchte, dass es angeblich einen Mangel an Sauerstoff gibt. Das System ist nicht bereit. Das kann ich nicht bestätigen. Alle Patienten, die eine Sauerstofftherapie benötigen, werden diese erhalten“, sagte Ljaschko.

Er fügte hinzu, dass die Vorbereitungen für die geplanten Wartungsarbeiten getroffen worden seien und dass er und die Hersteller Ersatz für den Zeitraum gefunden hätten.

Zuvor hatten Sanitäter in der Region Mykolajiw eine katastrophale Sauerstoffsituation gemeldet. In Voznesensk gab es einige Tage lang nur Sauerstoff für Coronavirus-Patienten.