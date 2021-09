Von Plyushch nach Razumkov. Erkennen Sie den Rada-Sprecher an seinem geflügelten Gesichtsausdruck?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Parlamentspräsident Dmytro Rasumkow war in den letzten Wochen der Hauptkonkurrent im Amt des Präsidenten. In den Medien heißt es unter Berufung auf Quellen, man wolle den VR-Vorsitzenden „absetzen“ und durch Ruslan Stefantschuk ersetzen, die Bankova-Partei erklärt bereits offen, dass der „Diener des Volkes“ Meinungsverschiedenheiten mit dem Sprecher hat, und Rasumkow selbst entfernt sich immer weiter von der Agenda der Einheitsmehrheit. Politische Analysten schließen nicht aus, dass er ein eigenes politisches Projekt vorbereitet – nicht umsonst scherzte der Redner in einem seiner Interviews, dass er in Wirklichkeit selbst der Präsident sei.

Und es ist nicht das erste Mal, dass der Vorsitzende der Werchowna Rada der Hauptkonkurrent des Präsidenten ist. Alle Redner, die in der Rada saßen, sind den Ukrainern durch ihre Härte, ihren Aktivismus und manchmal sogar ihre Aggressivität in Erinnerung geblieben.

Vesti.ua hat beschlossen, Sie an alle Rada-Köpfe und ihre geflügelten Ausdrücke zu erinnern. Versuchen Sie, den Sprecher an seinen Äußerungen zu erkennen.

