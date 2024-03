Die Polen haben die Blockade des Grenzübergangs Ugriniv aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte haben die Blockade des LKW-Verkehrs in beide Richtungen am Kontrollpunkt Uhryniv-Dolhobychiv vorübergehend aufgehoben. Dies teilte der staatliche Grenzdienst der Ukraine (State border service of Ukraine) am Donnerstag, den 28. März mit.

„Nach Informationen der polnischen Kollegen wird auf dem Territorium Polens vor dem PP Ugrinov-Dolgobychiv die Durchfahrt des Güterverkehrs im üblichen Modus durchgeführt“, heißt es in der Meldung.

Es wird angegeben, dass beim Grenzübertritt hier 120 Lastwagen warten.

„Gleichzeitig meldete die Nachbarseite, dass die rhythmische Durchfahrt von Lastwagen vorläufig bis zum 2. April dauern wird. Wir bitten die Fahrer und Spediteure, diese Informationen zu berücksichtigen“, fügte der staatliche Grenzdienst der Ukraine hinzu.