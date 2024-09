Polen und die Tschechische Republik haben eine Reihe von Zügen in die Ukraine gestrichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat davor gewarnt, dass Züge aus Prag möglicherweise keine ukrainischen Anschlussflüge erreichen können.

Aufgrund von Überschwemmungen in Polen und der Tschechischen Republik wurden eine Reihe von Flügen vorübergehend gestrichen. Dies gilt auch für Züge, die in die Ukraine fahren. Dies berichtete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja am Sonntag, den 15. September.

„Ab sofort befinden sich beide Züge von Prag – nach Tschop und nach Przemysl – noch auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und haben keine Chance, ihre ukrainischen Anschlussflüge zu erreichen“, heißt es in der Meldung.

Das Unternehmen betonte, dass es bereit ist, Passagiere mit Tickets für die heutigen Züge auf allen Flügen ähnlicher Richtung in den nächsten 24 Stunden auf allen freien Plätzen ohne Ticketumtausch zu akzeptieren.

„Passagieren aus der Ukraine, die zu ihrem Anschlussflug in Richtung Prag unterwegs sind, empfehlen wir, sich mit ihrem tschechischen oder polnischen Bahnbetreiber in Verbindung zu setzen und den Zeitplan der nächsten Flüge zu klären. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Passagiere eine Übernachtung in der Stadt des Anschlusses einplanen sollten“, warnte inUkrsalisnyzja

Erinnern Sie sich, die Situation mit Überschwemmungen und Staunässe im Süden Polens hat sich verschlimmert. Bislang ist der Tod einer Person infolge des schlechten Wetters bekannt. Die Menschen werden aus mehreren Siedlungen evakuiert, der Verkehr kommt zum Erliegen.

Im Osten Rumäniens sind fünf Menschen Opfer von Überschwemmungen geworden, die durch starke Regenfälle verursacht wurden.