Polen hat den Lkw-Verkehr an der Grenze zur Ukraine freigegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Lkw-Verkehr vor dem Grenzübergang Grebennoye-Rawa-Russka wurde am 7. Juni um Mitternacht von polnischer Seite aus freigegeben.

Polnische Landwirte haben die Protestaktion vor dem Grenzkontrollpunkt Grebennoe-Rawa-Russka eingestellt. Dies meldete der staatliche Zolldienst der Ukraine in Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewegung für den Güterverkehr vor dem Grenzübergang Grebennoje-Rawa-Russka am 7. Juni um Mitternacht von der polnischen Seite aus freigegeben wurde.

„In der Tat begann um 1 Uhr morgens ein intensiver Verkehr von Frachtfahrzeugen in beide Richtungen. Jetzt arbeiten alle Kontrollpunkte an der Grenze zu Polen normal“, sagte der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko in einem Kommentar gegenüber Ukrajinska Prawda.

Ihm zufolge gab es in den vergangenen 24 Stunden an diesem Kontrollpunkt nach wie vor keine Lastwagen, die die Grenze nach Polen überschritten. Etwa 60 Lastwagen fuhren in Richtung Ukraine.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 4. Juni Demonstranten den LKW-Verkehr am Kontrollpunkt Rawa-Russkaja-Grebenne blockiert haben. Vertreter der örtlichen Landwirtschaftsbetriebe forderten eine Reduzierung der Getreideeinfuhren aus der Ukraine nach Polen.

Am 6. Juni haben die polnischen Landwirte die Aktion zur Blockade des Kontrollpunkts Rawa-Russka-Hrebenne um einen weiteren Tag verlängert.