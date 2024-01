Polnische Bauern werden am 4. Januar erneut die Grenze zur Ukraine blockieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Bauern werden die Blockade des Grenzübergangs Medyka-Szehyni an der Grenze zur Ukraine am Donnerstag, den 4. Januar, wieder aufnehmen. Dies kündigte der Vorsitzende der Bauernorganisation Deceived Village Roman Kondrów an, berichtet PAP.

Ihm zufolge haben die Bauern keine schriftliche Garantie für die Erfüllung ihrer Forderungen erhalten, so dass die Blockade des Grenzübergangs fortgesetzt wird. Es handelt sich um eine vom Ministerpräsident unterzeichnete Erklärung.

Morgen um 8 Uhr wird am Grenzübergang Medica-Szeghini eine Pressekonferenz abgehalten, um die Wiederaufnahme des Protestes anzukündigen.

Der Anführer der protestierenden Landwirte sagte, dass die Protestaktion dieses Mal härter ausfallen wird. Die Landwirte werden pro Stunde ein Auto aus der Warteschlange herauslassen. Vor allem Autos, Busse und Lastwagen mit humanitärer Hilfe, militärischer Ausrüstung, gefährlichen Gütern und verderblichen Produkten werden durchgelassen.

Erinnern Sie sich daran, dass polnische Landwirte seit dem 23. November 2023 den Grenzübergang in Medice blockieren. am 24. Dezember erklärten sie, sie würden ihre Protestaktion bis Anfang Januar aussetzen. Wenn ihre Forderungen erfüllt werden, könnten sie sie ab dem 4. Januar wieder aufnehmen.

Der stellvertretende polnische Landwirtschaftsminister versicherte, dass die Forderungen der Bauern erfüllt werden. Die Landwirte wollen unter anderem mehr Subventionen für Maiserzeuger, mehr Geld für Liquiditätskredite und die Beibehaltung der Agrarsteuer auf dem derzeitigen Niveau.