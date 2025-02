Ungarn hat die Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine blockiert: Die Medien haben die Details erfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ungarn hat die Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU blockiert. Es geht um die Eröffnung des ersten Clusters zur Mitgliedschaft.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf RMF24.

Demnach hat die polnische Präsidentschaft am Freitag einen Brief mit den Bedingungen für die Eröffnung des Clusters „Fundamentals“ vorgelegt, der an die Ukraine geschickt werden sollte.

„Dies beinhaltet die Vorbereitung und Annahme von zwei Fahrplänen. Einer davon wird den Plan zur Reform der Rechtsstaatlichkeit betreffen, der andere die Reformen der öffentlichen Verwaltung“, heißt es in dem Artikel.

Der Text des Schreibens wurde von den EU-Ländern, mit Ausnahme einer Delegation, weitgehend unterstützt, so dass für seine Übermittlung ein einstimmiger Beschluss erforderlich ist.

Der Veröffentlichung zufolge hat Ungarn zusätzliche Bedingungen an die Ukraine gestellt, darunter einen Plan zum Schutz nationaler Minderheiten.

„Diese Frage könnte die Eröffnung des ersten Clusters im April verzögern oder sogar verhindern. Außerdem ist dies nur die erste Phase des Verfahrens, das zwei weitere Entscheidungen umfasst, die einstimmig getroffen werden müssen und daher Gefahr laufen, blockiert zu werden“, so die polnischen Journalisten.

Es ist erwähnenswert, dass Ungarns Blockade an dem Tag erfolgte, an dem die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in München sagte, dass die EU den Beitrittsprozess der Ukraine beschleunigen sollte.