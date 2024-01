Der polnische EU-Kommissar hat damit gedroht, den zollfreien Handel der Ukraine mit der EU zu blockieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Übermäßige Importe von Agrarprodukten aus der Ukraine könnten eine neue Krise in der Europäischen Union auslösen. Dies erklärte der EU-Kommissar für Landwirtschaft Janusz Wojciechowski in einem Brief an die Führung der Europäischen Kommission, schreibt RMF24.

Dem Massenmedium zufolge will der polnische Politiker die Entscheidung über die Verlängerung der EU-Handelspräferenzregelung für die Ukraine blockieren.

Wojciechowski ist der Meinung, dass das neue Dokument Bestimmungen zur Beschränkung von Exporten aus der Ukraine enthalten sollte, ähnlich denen, die die EU bereits auf ukrainischen Raps, Mais, Sonnenblumen und Getreide angewandt hat.

Der polnische Kommissar fordert außerdem mengenmäßige Beschränkungen für die Einfuhr von Zucker und Geflügelfleisch, deren Importe seiner Meinung nach rapide ansteigen und das Potenzial haben, den EU-Markt zu destabilisieren.

„Die in der EU-Verordnung enthaltene Verlängerung der Handelsprivilegien für die Ukraine, die in diesem Jahr ausläuft, ohne Schutzklauseln und mengenmäßige Beschränkungen droht eine neue Krise der Überproduktion von aus der Ukraine importierten Agrarprodukten auszulösen“, schrieb Wojciechowski.

Gleichzeitig schlägt der EU-Kommissar in dem Brief vor, den ukrainischen Transit zu den EU-Häfen zu unterstützen, von wo aus das ukrainische Getreide zu den afrikanischen oder asiatischen Märkten transportiert werden soll.