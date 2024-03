Die Preisträger des Schewtschenko-Preises 2024 stehen fest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Dekret über die Verleihung der höchsten offiziellen kreativen Auszeichnung der Ukraine – des Taras-Schewtschenko-Nationalpreises – erlassen. Das Präsidialdekret wurde am Samstag, den 9. März, auf der Website des Staatsoberhauptes veröffentlicht.

Die Preisträger des Schewtschenko-Preises im Jahr 2024:

Literatur

- Dmytro Lazutkin für seinen Gedichtband Zakladka und Yarina Chernoguz für ihren Gedichtband [dasein: Verteidigung der Gegenwart].

Publizistik, Journalismus

- Yevgeny Maloletka, Mstislav Chernov, Vasilisa Stepanenko für journalistisches Material über die Belagerung von Mariupol, darunter der Film 20 Days in Mariupol.

Musikalische Kunst

- Jamala für ihr Album Qirim und die Komponistin Carmella Tsepkolenko.

Theaterkunst

- Ivan Urovsky, Tatiana Ovsiychuk, Susanna Karpenko für die Aufführung „Konotop Witch“.

Bildende Kunst

- Andrij Yermolenko für seine Serie von Werken Ukrainischer Widerstand.

Der Schewtschenko-Preis ist die höchste kreative Auszeichnung für einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Kultur und Kunst in der Ukraine. Der Preis wird seit 1961 am Geburtstag von Taras Schewtschenko, der am 9. März gefeiert wird, verliehen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Regisseur des Films 20 Days in Mariupol von der Directors Guild of the United States für herausragende Regiearbeiten im Bereich Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurde der Film 20 Days in Mariupol mit dem BAFTA-Preis ausgezeichnet.