Putins Niederlage ist eine Frage von Leben und Tod für die Demokratie - Selenskyj

Putins Niederlage bei der militärischen Konfrontation auf dem Territorium der Ukraine ist eine Frage von Leben und Tod für die gesamte demokratische Welt. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Rede am Mittwoch, den 20. März.

Er stellte fest, dass, wenn Putin verliert, die demokratische Welt „eine gute Perspektive für eine Generation vor sich hat.“

„Wir müssen angesichts verschiedener Herausforderungen widerstandsfähig sein, wir müssen Putin langfristig überwinden und dürfen uns nicht in eine Situation begeben, in der Zweifel an der Beständigkeit des Westens diesem Wahnsinnigen helfen“, betonte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass er ein Treffen mit Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten, hatte.

„Ich bin dankbar für Amerikas Unterstützung für unseren Staat und unser Volk, und es ist wichtig, dass die amerikanische Führung bei der Verteidigung des internationalen Rechts und der Ordnung stark bleibt“, betonte der Präsident.

Zuvor hatte Lloyd Austin erklärt, die USA würden die Ukraine nicht verlieren lassen. Er versicherte, dass die Verbündeten nach Wegen für eine ununterbrochene Unterstützung der Ukraine suchen.

Wir erinnern daran, dass der US-Kongress ein neues Gesetz zur Unterstützung der Ukraine vorbereitet, allerdings in einer anderen Form als die vom Senat verabschiedete.