Raketenangriff auf Odessa: ein Mitarbeiter des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen ist im Krankenhaus gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Todesopfer des gestrigen russischen Raketenangriffs in Odessa ist auf 21 gestiegen. Ein Mitarbeiter des Staatlichen Notstandsdienstes (SES) ist im Krankenhaus an einer schweren Wunde gestorben. Darüber berichtet am 16. März das Ministerium für Innere Angelegenheiten.

„Heute (16. März, Anm. d. Red.) starb im Krankenhaus an einer schweren Wunde ein weiterer Mitarbeiter des Staatlichen Notdienstes, ein weiteres Opfer des gestrigen russischen Streiks auf Odessa“, sagte der Chef des Innenministeriums Igor Klymenko.

Es handelt sich um den 39-jährigen Fahrer-Feuerwehrmann Witalij Alimov. Der Mann wurde durch einen wiederholten feindlichen Angriff schwer verletzt.

Wir erinnern daran, dass am 15. März in Odessa Explosionen zu hören waren und dass später der Raketenangriff auf die Stadt bekannt wurde. Der Feind setzte Iskander-M ballistische Raketen ein.