Raketeneinschlag: 12.000 Wohnungen in Schostka ohne Heizung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge eines Raketeneinschlags durch russische Aggressoren wurde eine Infrastruktureinrichtung in der Stadt Schostka beschädigt. Ohne Wärmeversorgung blieben 12 Tausend Wohnungen, berichtete die Militärverwaltung der Region Sumy am Samstag, den 13. Januar.

„Ab 7:30 Uhr hat der Feind Raketenangriffe auf die Stadt Schostka in der Region Sumy gestartet. Vorläufig wurden sieben Explosionen registriert. Das Infrastrukturobjekt wurde beschädigt. Ohne Heizung blieben am Morgen 12 Tausend Wohnungen der Bewohner. Ab 11 Uhr begann die Wiederaufnahme der Wärmeversorgung“, heißt es in der Meldung.

Auf Anordnung des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden aus der Reserve Materialien bereitgestellt, um die Folgen des Raketenangriffs in den beschädigten Gebäuden zu beseitigen.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Russen Schostka mit Überschallraketen Ch-22 beschossen haben. Eine Frau wurde verletzt.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 13. Januar einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Zunächst wurden Raketen des Typs Ch-101/555/55 von der Tu-95MS abgefeuert. Später wurde bekannt, dass es sich um Kinschal-Raketen handelte, die von MiG-31-Flugzeugen abgefeuert wurden.

Die Explosionen ereigneten sich in den Regionen Dnipro, Chernigov, Poltawa und Sumy.

Die Luftwaffe erklärte später, acht russische Raketen seien abgeschossen worden und mehr als 20 hätten ihr Ziel nicht erreicht. Insgesamt haben die Russen 40 Raketen und Drohnen abgefeuert.