Rasumkow spricht über sein Verhalten im Falle einer Entlassung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Vorsitzende des ukrainischen Parlaments, Dmytro Rasumkow, wird im Falle einer Abberufung von seinem Posten ein parteiloser Abgeordneter bleiben, hat aber nicht die Absicht, selbst zurückzutreten. In einem am Donnerstag, den 30. September, veröffentlichten Interview mit der Ukrayinska Pravda äußerte er sich zu den Gerüchten über seinen Rücktritt.

„Wenn das Parlament dies beschließt, werde ich in der Tat ein parteiloser Abgeordneter sein, das ist ein normaler Prozess. Viele Kollegen sind parteilos. Und dann werden wir sehen“, sagte er.

Razumkov ist auch zuversichtlich, dass er in der Politik bleiben wird.

„Wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, werde ich in der Tat in der Politik bleiben, ich mag sie. Es ist ein Instrument, mit dem Sie in Ihrem Land etwas bewirken können. Es kann nicht nur an Ihnen liegen. Es ist immer ein Mannschaftsspiel, es sind immer verschiedene Leute, die dir helfen oder dich behindern“, sagte er.

Der Parlamentssprecher erklärte, er habe das Thema nicht mit Präsident Wladimir Zelenski besprochen.

Außerdem betonte er, dass „bis jetzt noch niemand mit Unterschriftenlisten gekommen ist“.

Razumkov zufolge finden die Diskussionen über seinen wahrscheinlichen Rücktritt „wirklich in Form von Gesprächen hinter den Kulissen statt“.

Zuvor hatte der Diener des Volkes erklärt, die Fraktion werde derzeit keine Entlassung des VR-Sprechers veranlassen. Rasumkow muss sich erst einmal krankschreiben lassen und mit den Volksdienern sprechen, die ihn für den Posten nominiert haben.