In der Region Charkiw arbeitete eine ehemalige Polizistin für die Invasoren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Charkiw haben die Strafverfolgungsbehörden eine ehemalige Polizistin festgenommen, die sich den Reihen der von den Russen während der Besatzung geschaffenen „Volksmiliz“ angeschlossen hatte. Dies berichtet die Nationale Polizei am Samstag, den 5. November.

Die Frau war zuvor Polizeibeamtin des Bezirks Kupyansk. Nach der Besetzung der Region weigerte sie sich jedoch, diese zu verlassen, und wurde im Juni entlassen.

„Die Frau übergab die ihr ausgehändigten Schusswaffen freiwillig an das russische Militär und arbeitete als „amtierende Bezirksoberinspektorin“. Nach der Räumung versteckte sich die ehemalige Polizistin in Kellern des Dorfes Dvurechnaya“, heißt es in dem Bericht.

Der Verräterin droht nun eine Haftstrafe von 12 bis 15 Jahren. Sie wird nach dem Artikel über die freiwillige Mitarbeit in illegalen Justiz- oder Strafverfolgungsbehörden in den vorübergehend besetzten Gebieten (Teil 7 von Artikel 111-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angeklagt.

Am Tag zuvor wurde berichtet, dass in Charkiw der „Steuereintreiber“ der Invasoren festgenommen wurde. Ein Einwohner von Kupjansk half den Eindringlingen, Dokumente zu führen und unter dem Deckmantel von Steuern „Tribut“ von der örtlichen Bevölkerung zu erheben. Dann floh sie nach Charkiw.

Es wurde auch bekannt, dass ein Abgeordneter aus dem Bezirk Kupjansk den Invasoren freiwillig half, unter anderem durch den Export ukrainischen Getreides nach Russland.