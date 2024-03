In der Region Charkiw haben die Notabschaltungen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Charkiw wurde damit begonnen, Notabschaltungen vorzunehmen. Dies berichtete der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Sonntag, den 24. März, in Telegram.

„Die Stromingenieure der Region nehmen die Stromversorgung nach dem Beschuss durch die Invasoren wieder auf. Heute hat Kharkovoblenergo JSC damit begonnen, die Zeitpläne für die Notabschaltungen anzuwenden. Diese werden unter Berücksichtigung der schwierigen Situation in den Stromnetzen der Region Charkiw weiter angepasst“, schrieb er.

Synjehubow stellte fest, dass an der vorrangigen Vollversorgung von Objekten der kritischen Infrastruktur gearbeitet wird, die die volle Lebensfähigkeit von Charkiw und der Region wiederherstellen wird.

Im Gegenzug berichtete Ukrinform unter Berufung auf Charkiwoblenergo, dass die Zeitpläne derzeit angepasst werden, da die aktuelle Situation extrem schwierig ist. Wenn sie fertig sind, werden sie sofort veröffentlicht werden.

Bereits am Sonntag wurde bekannt, dass es in Charkiw Einschränkungen für 200 Tausend Verbraucher gibt. Aufgrund der erheblichen Schäden ist es unmöglich, alle Abonnenten gleichzeitig zu heilen.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Invasoren am 22. März den Energieanlagen von Charkiw einen Schlag versetzt haben. Die Stadt wurde vollständig vom Stromnetz getrennt.