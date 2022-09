In der Region Charkiw wurde eine weitere Folterkammer entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Staatsanwälte inspizierten den Keller der so genannten „Volksmiliz“ im Dorf Kozachya Lopan in der Region Charkiw. Die Russen folterten dort während der Besatzung Einheimische. Dies berichtet die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine.

„Die Strafverfolgungsbehörden haben festgestellt, dass während der Besetzung der Siedlung Vertreter der Russischen Föderation eine pseudo-juristische Einrichtung geschaffen haben, in deren Kellerraum sie ein Gefängnis eingerichtet haben, in dem sie Zivilisten folterten. Bei der Inspektion wurden Dokumente beschlagnahmt, die das Funktionieren der Pseudo-Polizeibehörde bestätigen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird berichtet, dass Personen, die im Dorf Kasatschja Lopan für Vertreter des Aggressorlandes arbeiten, identifiziert wurden und Maßnahmen ergriffen werden, um sie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.