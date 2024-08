In der Region Donezk ist eine Ausgangssperre verhängt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe des Tages gab es 125 militärische Zusammenstöße an der Frontlinie, die heißeste Situation bleibt in der Richtung Pokrovskyj, die der Feind 36 Mal angegriffen hat.

In den Gemeinden Pokrowska, Selidiwka, Kurachiwka und Konstantiniwka der Region Donezk wurden verstärkte Ausgangssperren verhängt. Dies gab der Leiter der Regionalverwaltung Vadym Filashkin am Dienstag, den 27. August, bekannt.

Nach der Entscheidung der Behörden, in den Siedlungen von Selidivka und Kurakhivska Gemeinden gibt es Einschränkungen für die Bewegung der Bürger von 15.00 bis 11.00 Uhr, und auf dem Gebiet der Konstantinivska Gemeinde – von 17.00 bis 9.00 Uhr.

Einschränkungen werden auch in der Gemeinde Pokrovska und der Stadt Pokrovsk verhängt. Sie werden von 15.00 bis 11.00 Uhr dauern.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung rief alle Bewohner der Region Donezk auf, sich in sicherere Gebiete der Ukraine zu evakuieren, und diejenigen, die sich noch in der Region aufhalten, sich an die Ausgangssperre zu halten.

„Ich fordere alle auf: Seien Sie verantwortungsbewusst! Evakuieren Sie“, fügte Filashkin hinzu.

Die vollständige Liste der Siedlungen, über die eine lange Ausgangssperre verhängt wurde: Pokrovsk, Rodinskoye, Rosa, Lysovka, Ihnatovka, Dachenskoye, Zelenoye, Novopavlovka, Novoukrainka, Horn, Sukhoy Yar, Chunishino, Pushkino, und Zheltoye.