In der Region Kiew ist aufgrund eines Drohnenangriffs ein Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In einer Industrieanlage in einem der Bezirke der Region ist durch herabfallende Drohnentrümmer ein Feuer ausgebrochen.

In der Nacht des 27. Februar hat das russische Militär die Region Kiew mit Drohnen angegriffen. Die herabfallenden Trümmerteile verursachten einen Brand in einem Industriebetrieb. Darüber berichtete der Pressedienst des staatlichen Notdienstes der Ukraine.

„Region Kiew: in der Nacht in einem der Bezirke der Region als Folge des Sturzes von Trümmern UAV verursacht einen Brand in einer Industrieanlage“, in der Nachricht angegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Feuer bereits gelöscht worden ist. Die Toten und Verletzten wurden nicht gefunden.

Wir werden daran erinnern, dass die russische Drohne in der Nacht zum 26. Februar ein Wohnhaus im Bezirk Buchanskiy des Kiewer Gebiets getroffen hat. Bei den Opfern handelte es sich um den bekannten Onkologen Pawlo Ivanchev und die Ukrinform-Journalistin Tetyana Kulik, eine Moderatorin des Projekts Nation of the Invincible.