In der Region Kiew sind Explosionen zu hören, die Luftabwehrkräfte sind im Einsatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 4. November waren in der Region Kiew Explosionen zu hören. Die Luftverteidigungskräfte sind im Einsatz gegen feindliche Drohnen.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf das Telegram der Kiewer Regionalen Militärverwaltung.

„Kiewer Gebiet! Eine Drohne ist im Luftraum gesichtet worden. Die Luftabwehrkräfte arbeiten an den Zielen“, heißt es in der Nachricht um 00:29 Uhr.

Die Militärverwaltung von Koblas forderte die Bevölkerung auf, bis zum Ende des Luftalarms in Schutzräumen zu bleiben und für ihre eigene Sicherheit zu sorgen.

Darüber hinaus betonten sie die Notwendigkeit, das Informationsgeheimnis zu wahren, d.h. die Arbeit der ukrainischen Verteidiger nicht aufzuzeichnen oder online zu stellen.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 00:40 Uhr sieht die Karte der Luftalarme in der Ukraine wie folgt aus.