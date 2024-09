In der Region Kiew wird eine Verschlechterung der Luftqualität festgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Um die Situation mit der Klimaanlage zu verbessern, empfehlen Experten, sich weniger im Freien aufzuhalten, die Fenster zu schließen und nicht zu lüften, viel Wasser zu trinken.

In den Bezirken Brovarsky und Wyschhorod der Region Kyjw hat sich die Luftqualität aufgrund von Bränden in Ökosystemen verschlechtert. Derzeit sind die Zellen in der Region beseitigt worden. Darüber informiert der Pressedienst der Abteilung für Ökologie der Kiewer Regionalen Staatsverwaltung am Sonntag, den 22. September.

In diesen Gebieten werden Überschreitungen der zulässigen Konzentrationen von chemischen und biologischen Substanzen festgestellt. Das Strahlungsniveau entspricht dem natürlichen Hintergrund.

Der Rauch erklärt sich auch durch die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen, aufgrund derer sich die Verbrennungsprodukte fast nicht auflösen.

Gegenwärtig wird die Überwachung der Luftqualität fortgesetzt.

Um den Zustand der Luft zu verbessern, empfehlen Experten, sich weniger im Freien aufzuhalten, die Fenster zu schließen und nicht zu lüften, viel Wasser zu trinken.

Wir erinnern daran, dass sich am Abend des 21. September in Kiew die Luftqualität erneut verschlechtert hat, die Einwohner werden aufgefordert, die Fenster nicht zu öffnen.

Am Freitag, den 20. September, stand Kiew an der Spitze des Online-Rankings der Städte mit hoher Luftverschmutzung.