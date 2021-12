In der Region Lwiw sind bei einem Lagerhausbrand fünf Autos verbrannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Lagerhaus im Dorf Gyiche in Rava-Ruska, Region Lwiw, brach ein Feuer aus, das das Dach des Gebäudes und fünf dort geparkte Autos zerstörte. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes mit.

„Am 22. Dezember um 8:13 Uhr brach im Dorf Gyiche im Gebiet Lwiw in einem einstöckigen Lagergebäude (100×20 m) ein Feuer aus. Um 10:40 Uhr wurde das Feuer gelöscht … Das Feuer zerstörte das Dach und die Decken auf einer Fläche von 2 Tausend Quadratmetern und 5 Fahrzeuge, die in dem Gebäude waren, „- sagte in der Nachricht

Keine Opfer und Verletzte.

Das Feuer wurde von 30 Rettungskräften und sechs Einheiten mit Spezialausrüstung bekämpft.

